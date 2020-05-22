行政院預訂7月推出振興券，媒體報導指將採用「折價本」形式，對此，行政院發言人丁怡銘今天表示，這是媒體自行揣測，與事實不符，也與實際方案有所差距，各相關部會已經開始就執行細節做最後準備，暑假正式實施。

行政院副院長陳其邁今天受訪時指出，無論未來是叫振興券或其他名稱，行政院的方向就是朝「緊鑼密鼓、好領、好消費」三個方向來規畫，相關內容若明朗後就會盡快說明；陳其邁說，振興應該最快六、七月就會實施，以方便與有效率的方式，相信內容值得大家期待。

媒體報導，暑假啟動的振興券擬以「折價本」方式呈現，預計6月中旬在銀行、郵局、超商預購販售，每人限購一份，7月上路。

丁怡銘上午透過新聞稿表示，媒體所謂「折抵券」、「折價本」的名稱，都是自行揣測，與事實不符，也與實際方案有所差距，券上沒有「酷碰」、「折抵」、「折價」等字，更不是以「折價」概念來設計流程。

丁怡銘說，振興券的名稱、領取形式、使用範圍，各相關部會已經開始就執行細節做最後準備，預計於6月初在政院召開記者會公布，暑假正式實施。

(工商 )