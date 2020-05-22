受制中國人大會議將制訂香港版國安法，引來美國總統川普又嗆聲表態，若成真將有強烈反應，使市場聯想中美近期從貿易戰、科技戰、防疫戰再至香港版國安法的緊張關係似愈趨升溫，對亞洲形勢的變數風險相對不安，使亞股包括台股在內的主要市場幾全面重挫，唯匯市方面，新台幣兌美元匯價至迄盤僅微幅0.9分，相對持穩，顯示外資雖大砍台股，至少短期還未大舉匯出。

台股今開低之後一路走低，並沒明顯看到國家隊法人力圖搶救市場跡象，使多方持信心受創，而演出多殺多之開殺殺低戲碼，包括電子、金融與傳產等三大族群多臉色鐵青，僅少數防疫與生醫等股票逆勢撐盤，包括浩鼎、恆大、康那香、國光生、基亞、毛寶與熱映等，上演強者恆強走勢，唯因短線波段漲幅已大，對提振作多方信心，反而沒什麼正向效果。

反而是高檔頻爆大量，在本益比已高與獲利成長多已提前反應下，生醫與防疫等概念股，短期宜防主力、大股東趁勢出貨，高檔宜善設停利點，而若逢拉回，也宜當機立斷在低檔設置停損點。

今權值股僅和碩逆勢收紅，餘台積電、股王大立光、鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、國巨、中鋼、台塑四寶、中信金、南亞科、日月光投控、聯電、第一金、中華電、台灣大、台泥、統一、遠東新、亞泥、仁寶、聯發科及廣達等，上演全軍覆沒窘境。

集中交易市場加權股價指數，收盤大跌197.16點，為10811.15點，分別失守萬一、年線、10900點、5日線與10日線，跌幅1.79%，成交1771.84億元。店頭市場方面，生技類股仍是強者恆強主流，餘電子、電機、紡纖、航運等悉數拉回，指數開低震盪殺低，收跌0.65%，報144.15點，成交564.73億元。

亞股方面，包括日本、澳洲、南韓、大陸、香港、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國及印度等股市，都臉色不佳。美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前也都大跌，分別暫報下挫0.72%、0.72%、0.72%及1.33%。

業內人士指出，台股今雖大跌，但終場仍力守月線，即便下周不排除再測試月線支撐，但觀盤的這兩點似透露玄機，其一係富邦VIX單日雖大漲5.92%，報6.62元，雖與前波盤勢恐慌的反彈高檔14.29元仍相去甚遠，顯示市場對川普慣性不按牌理出牌的「黑天鵝」發言方式，似愈能「忍受」，而未再進一步恐慌。

另外，大盤短線下殺，未帶2千億元以上失控巨量，顯示國家隊法人仍老神在在旁觀外資動向，伺機而動，台股後市似不必過分悲觀。

(工商 )