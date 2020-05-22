「駭客信件」揭露總統府機密會議內容，爆出民進黨內派系鬥爭內幕，描述總統蔡英文打壓副總統賴清德的細節。總統府追查來源，初步調查發現相關資料是來自府內劉姓副秘書長的電腦，進一步追溯源由，竟然該員的個人筆記型電腦意外遺失；至於遺失的過程、地點與可能涉及的動機，目前府方仍持續追查中。

部分媒體近日陸續接獲二波電子郵件，內容聲稱是總統府內的機密文件，總統府表示，信件的內容經過駭客「變造」，強調已交由警方調查中，不願證實內容的真實性，也不否認內容；府方人員先是把檔案外流推向府內電腦「遭駭」，後來發現信件揭露的內容都是總統府劉姓副秘書長所負責的業務，案情急轉直下。

經府方調查人員詢問，劉姓副秘書長表示，「駭客」發送的內容與他存放在筆電裡的文件相同，但他的筆電已在日前遺失；調查人員目前正針對劉姓副秘書長的說法做進一步的查證，追查遺失的地點，釐清是「遭竊」、「丟失」或是有其他的可能，除了了解背後的動機外，並全力追查筆電的下落。

總統府發言人丁允恭表示，內容並非公務文件，也無法證實來源，府方暫不評論。

更多 CTWANT 報導

女兒信「紫色的東西」惡毒咒他「被車撞死」 鄭弘儀揪心淚崩

何如芸痛訴陷「人身危險」 半夜突發「不自殺宣言」網催：快報警！

看不慣化糞池丟嬰屍 未婚辣媽網紅開嗆「被強暴我也會生」

(中時電子報)