美國加碼對華為下重手，恐從「封殺」發展成「斬斷」，這也使台股電子股出現雜音，加上中國人大會擬祭出「港版國安法」，更使國際局勢更陷動盪，今日包括權指股、華為概念股等今成為台股拉回重壓，指數開低走低，盤面僅生醫股逆勢突圍，多檔衝上漲停，終場台股收跌197.16點、報在10811.15點、成交量為1771.83億元；台股周線翻紅、本周台股跌3.7點，台股多次試圖挑戰「萬一」大關均成功，短線恐陷入震盪，關鍵支撐為月線。

電子權值股今全數走跌，股王大立光(3008)開低震盪，終場收跌2.29%，報在3840點，台積電(2330)亦下跌逾1.8%，鴻海(2317)開低走低，收跌1.47%、報在73.6元。

美國加大力道圍堵華為，這也使得原先看好有轉單效應的IC設計族群，今由龍頭股聯發科(2454)領跌，開低走低、重挫逾4.8%，瑞昱(2379)更是重跌逾5%，其餘聯詠(3034)、立積(4968)、世芯-KY(3661)、創意(3443)也均下挫逾4%。

生醫族群為今日盤面匯集避險資金的人氣焦點，上市櫃生醫指數漲幅皆超過2%，康那香(9919)、美德醫(9103)、毛寶(1732)、寶齡富錦(1760)、盛弘(8403)、全宇(4148)、合一(4743)等，一度有9檔個股衝至漲停板，興櫃市場也有個股盤中漲幅逾8成。

分析師表示，目前全球新冠肺炎疫情方才有緩和跡象，歐美日等國也將解除部分地區緊急狀態，就在市場看好經濟有回溫跡象的同時，美中關係持續惡化，美國擬擴大對華為制裁，導致台電子股展望出現雜音，呈現多空拉鋸，今日電子權值龍頭股更成為盤面調節標的，也使得大盤指數越走越低。

展望後市，分析師認為，美中貿易戰再起，增添市場不確定性，華為禁令造成的後續效應仍待觀察，台股已回到萬一，但年線壓力仍大，指數短線上有拉回整理的可能，投資人仍需謹慎，短線台股關鍵支撐月線不可破。

(時報資訊)