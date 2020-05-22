陳冲在《末代皇帝》飾演美麗的皇后婉容。（甲上提供）

影史曠世經典《末代皇帝》由金獎導演柏納多貝托魯奇執導，國際巨星尊龍、彼得奧圖、陳冲、鄔君梅主演，在當年橫掃奧斯卡最佳影片等9項大獎，更奠定多位演員在國際影壇的地位，電影日前在台重映，短短7天全台票房即飆破400萬，陳冲也傳出200字的感謝訊息，文末更感性說：「我感謝你們讓《末代皇帝》重生。」

現年59歲的陳冲，在片中飾演皇后婉容，她感慨當年一起合作的同仁們，有的離開人世了，剩下的也已年邁，而經典之作《末代皇帝》卻青春常駐，一點都沒有老去，「拍電影就是雕塑時間，而時間又是藝術的試金石。我真高興它能讓新的一代觀眾見證到大銀幕的魅力和可能性，也認識到一部好的電影是一個經久不衰的藝術品。」

陳冲透露在拍《末代皇帝》中婉容吃花的戲是現場即興創作的，她說：「劇本上她拔起蘭花，開始扯葉子，當下導演貝托魯奇叫我把花塞到嘴裡去，我剛開始吃花時就感覺到一股心酸湧了上來，婉容有點失常的頭腦，和她所有的委屈與傲氣都很準確地表達了出來。」

陳冲更坦言：「導演貝托魯奇愛我們3個，尊龍、鄔君梅和我，這裡面沒有性的成分，或者是超出於性，然而給我的感覺是很浪漫的。」在拍攝溥儀、婉容和文繡3人床戲的時候，貝托魯奇曾對3位演員說：「我好想鑽進去跟你們一起。」陳冲形容當時貝托魯奇就像小孩想要一盞阿拉丁神燈一樣充滿著憧憬。

(中時 )