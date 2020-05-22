中央鼓勵民眾可加入「綠能屋頂全民參與推動計畫」，台中市府遴選營運商，民眾可出租屋頂，供營運商設置太陽光電，並收取一定比例回饋金，市議員朱暖英22日質詢時表示，政策非常好，但是推動成效低落，經發局說，台中市府推動太陽光電，由機關帶頭做起，將閒置公有房舍屋頂設置太陽光電，如捷運公司在軌道維修廠屋頂設置太陽光電系統、教育局也在風雨操場搭設太陽光電板，可供市民申請，一起來參加綠能。

氣候暖化，經常處在高溫的狀態，像這樣暖化氣候，尤其到了夏天7、8月，氣溫有些地區曾飆到40度，隨著氣溫升高，用電量吃緊，市議員朱暖英22日質詢關心會不會電不夠？電不夠會不會限電與漲價？有何改善計畫？

經發局長張峯源表示，要滿足用電與環保的問題，目前有「綠能屋頂、全民參與」的類似計畫，民眾不用出錢就能合法搭蓋，且依照屋頂面積大小不同，有不同比例的回饋金，可供市民申請，一起來參加綠能。

朱暖英認為政策非常好，但是推動成效低落，認為這個計畫，第一宣導不夠，沒有多少人知道有「綠能屋頂，全民參與」計畫，而且台中市社區大樓這麼多，都沒有社區申請；「綠能屋頂，全民參與」計畫的誘因要再修正，來提高民眾參與。

朱暖英指出，推動綠能改善空汙，台中人不能再用肺發電；萬一限電，對台中經濟會受到很大衝擊，要求市府多宣傳太陽能計畫，要提升參與誘因。

市府強調，改善空氣品質，鼓勵企業與民眾加入設置太陽光電行列，發展綠能節能減碳，市府繼2018、2019年分別編列570萬元經費，補助民間設置太陽光電，今年再加碼近千萬元，讓總補助經費提高至1540萬元，盼藉此擴大參與範圍，促進台中太陽光電發展。

(中時 )