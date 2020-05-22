縣林務所利用今年首波梅雨來到，首次進行「水源寶育樹盆」試驗。（金門縣林務所提供）

「水寶盆」可避免陽光直射苗木、降低水分散失和減少強風直襲及堆沙問題，讓樹苗有穩定的水源，有助於提高存活率及成長速度。（金門縣林務所提供）

嚨口海岸是金門早期排雷熱點之一，圖為外籍特種勤務公司執行作業實況。（李金生攝）

嚨口海岸是金門早期排雷熱點之一，圖為外籍特種勤務公司執行作業實況之一。（李金生攝）

金門縣林務所採採取複層混合方式栽植，以增加地區林相和生物的多樣性。（金門縣林務所提供）

海岸植樹是綠化金門的重點項目，但因土壤不良和缺水，導致存活率普遍偏低，縣林務所利用這波梅雨季節，在昔日雷區嚨口和歐厝海岸首次進行「水源寶育樹盆」試驗，希望有效克服環境難題，打造生意盎然的海岸綠帶，為海上公園增添賞心悅目好風光。

鐘立偉所長說明，「水源寶育樹盆」是以回收紙漿加上天然防水塗層製成蓄水的盆體，盆體內的水透過導水繩，藉由毛細現象導入土中，可提供惡劣環境下的樹苗保濕、防風與隔熱的效果，幫助樹苗存活和快速成長。

金門在2013年完成排雷作業，向國際宣示成為「無雷島」之後，即陸續在雷區舊址植樹，還曾在慈湖雷區舉辦放風箏和踏青活動，期待昔日讓人步步驚魂的海岸，成為讓人流連忘返的好地方。

但因海岸沙質土壤貧瘠，保水性差，加上風沙大和缺乏澆灌水源的條件，在金門旱季過長等不利因素下，樹苗存活率不佳，經常引起民眾詬病，質疑政府只會在每年植樹節「作秀」，過後就不管植株死活。

縣林務所利用今年首波梅雨來到，首次進行「水源寶育樹盆」試驗，選定約2公頃嚨口海岸雷區和歐厝防風林2地，種植包括海桐、苦藍盤、土沉香、黃槿、苦楝等樹苗，並採取複層混合方式栽植，以增加地區林相和生物的多樣性。

造林課技正呂沛旻說明，該所在進場定苗前已陸續完成整地、水管佈設等造林先期作業，而由慈心有機農業發展基金會種樹團隊研發的「水寶盆」可避免陽光直射苗木、降低水分散失和減少強風直襲及堆沙問題，讓樹苗有穩定的水源，有助於提高存活率及成長速度，並節省大量後續人力維管成本，且以環保紙漿製成的盆體約在1年內可自然分解，不會造成環境任何損害。

(中時 )