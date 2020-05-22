台中市西屯區台74中彰道路，昨(21)日晚上9點多，在大雨中發生一起3輛自小客車疑追撞，造成1死2輕傷事故，經過警方調查後真相大白，起因竟是原本2輛車發生擦撞，當2車駕駛下車處理報警時，一輛紅色自小客車突然高速追撞上停放在路肩的後車，飛到最前方內側護欄後起火燃燒。

警方表示，第一起火燃燒車輛為最前面紅色，撞在內側護欄處車內廿六歲許姓男子已燒成焦屍，第二輛自小客車為白色日產汽車、最後第三輛黑色休旅車，兩車駕駛酒測值為零，無酒駕，警消將兩名傷者受醫，肇事原因後續還要調查。

消防人員昨晚九點多獲報後，車輛為最前面紅色自小客，車內男性駕駛已燒成焦屍，撞在內側護欄處、第白色自小客車為白色日產、最後第三輛黑色休旅車，消防隊員十點多回撥報案人電話得知，他是第二輛白色自小客車駕駛，剛報案時為後方休旅車追撞車禍案件，後來又發生第二次車禍，造成紅色自小客車追撞黑色休旅車後，高速撞擊導致推擠噴飛到最前面內側護欄隨即起火燃燒。

現場造成一輛自小客車燒燬，警消協助傷者送醫後，後續交由大隊火調人員及警察處理。

警方調查，第二、二輛車行駛台74線西向南下，行駛車道不詳，當時下雨，第一輛紅色車頭先碰到第白色汽車車尾後，雙方要下車處理時，一車後方遭黑色汽車車頭碰撞，三車偏移再碰撞二車右側再往左前碰撞中間護欄，起火燃燒。

由於三輛車輛發生碰撞，占用內側及中線車道，車損情形白色汽車前車頭後車尾受損、黑色汽車車前車頭、後車尾右側受損、紅色自小客前、後車尾受損，造成火燒車，駕駛也燒成焦屍。

警方表示，受傷兩名傷者，四十四歲男性右手擦傷處置後，送往澄清醫院中港院區診治，女約26歲、頭昏、處置後送往澄清醫院中港院區診治。

警方表示，本來是一起小客車追撞，車上僅1人手臂受傷，派遣就近順向交流道之四平分隊救護車前，但到場後發現現場3輛自小客車追撞後，其中一輛自小客車起火燃燒，車內1名駕駛受困，已被火球包圍經滅火搶後仍逃生不及。現場造成一輛自小客車燒燬，協助傷者送醫後，後續交由大隊火調人員及警察處理。

(中時電子報)