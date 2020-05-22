自 2019 年底爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情，在全球各地持續對各行業造成衝擊。今年初巧妙閃過疫情而舉辦 Galaxy S20 系列實體發表會的三星(Samsung)，在下半年的運氣沒這麼好，恐怕將僅以線上實行來發表 Galaxy Note 20 系列，是 Galaxy 手機 UNPACKED 發表會舉行以來首次。

《GAM Arena》引述《韓國先驅報》(The Korea Herald)的報導指出，由於新冠肺炎疫情影響，三星不由得順應時勢，已決定 Galaxy Note 20 系列的發表會將僅以線上方式舉行。對照近期科技產業的發表會來說，並不足為奇。但卻是三星首次僅以線上形式舉辦旗艦級手機發表會，仍舊是相對罕見的情況。

要留意的是，目前三星尚未正式公布下半年 UNPACKED 發表會的日期與形式，仍須以三星最終公布的資訊為主。

與上半年 Galaxy UNPACKED 發表會類似的是，三星 Galaxy Note 20 系列預計將與至少一款可折疊螢幕手機(很有可能是 Galaxy Fold 2)同台發表。前者預計推出 Galaxy Note 20 與 Galaxy Note 20+ 兩款，高階款式可望支援 120Hz 螢幕更新率，並搭載 108MP(1億8百萬畫素)相機，但移除 Galaxy S20 Ultra 當中具備的 100 倍變焦功能。Galaxy Fold 2 則預計螢幕設計將有所改變，螢幕(對機身)占比會比第一代更出色，也有機會更便宜(做為參考第一代售價為1980美元)。由於台灣有引進 Galaxy Fold 以及 Galaxy Z Flip 這兩款可折疊螢幕手機，且都獲得不少市場回響，今年下半年也相當有機會能買到 Galaxy Fold 2。

(科技)