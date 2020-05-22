國民黨立法院黨團舉行「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，質疑台灣高鐵公司宣布推出限時「大學生雙週快閃優惠」活動，是假藉旅遊之名，行罷韓之實。民進黨發言人顏若芳表示，看到國民黨立院黨團大動作召開記者會，傾全黨之力試圖影響高雄市民的公民權行使，干擾高雄人民公民權行使的自主性，令人遺憾。

顏若芳指出，高雄市長罷免案，是由高雄市民自主發起的公民活動，就該由高雄人民自行決定自己市長的去留，任何的政黨都應該尊重高雄市民的權利。

顏若芳說，媒體曾報導過，像是高雄投開票所的減少、司法訴訟企圖阻止罷免舉行，以及今天媒體報導有關高雄市勞工局已補助介入讓工會研習營提早到6月6日舉辦、高雄市民政局長利用公職發訊息，鼓吹不要去投票，讓出來投票的人有壓力等等，都不禁讓人擔心高雄市民行使公民權利被影響。

顏若芳強調，6月6日的罷免投票，是透過高雄市民自主連署，使得罷免案能夠通過成立，我們不禁要問國民黨，若韓國瑜市長政績真的良好，為何會有這麼多高雄市民對其市政表現有意見，建議國民黨應該敞開心胸，勇於面對高雄民意，好好規勸韓市府不要再想方設法阻擾高雄市民的公民權行使。

顏若芳表示，選舉與罷免是憲法所保障的人民參政權，是屬於人民的基本權利，無論如何都不容任何人、任何機關、任何團體剝奪及阻撓。民進黨絕對尊重高雄人民自主公民權行使，誠懇呼籲高雄市民，大家勇敢捍衛自己的公民權行使，6月6日踴躍出門或返鄉參與投票。

(中時 )