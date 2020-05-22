被封為「國民MC」的南韓知名主持人劉在錫，以敏銳的觀察力加上幽默的口條獲得大批民眾的喜愛，而多年來默默回饋社會並十分照顧後輩的他，近日在節目中遭人爆料，曾與前經紀公司打了長達10年的官司，為了就是希望不再有後輩發生同樣的慘劇。

擁有超強主持功力的劉在錫，幾乎是綜藝節目的大滿貫，無論是《無限挑戰》、《家族的誕生》及《Running Man》等知名節目皆有他主持的身影，但他沒有因此過份驕傲，反而低調行善捐出善款，也經常為社會新聞發聲，還是後輩眼中的溫暖前輩，人品備受肯定，也是他出道多年人氣居高不下的原因之一。

不過，日前在節目《You Quiz On The Block》中，卻被一名律師爆料曾發表過他在2010年時與前經紀公司長達10年的官司論文，劉在錫雖感到驚訝卻也道出這段往事。他表示當時因經紀公司破產，為償還債務竟將他4個月的酬勞抵押給法院，當時他受到周圍人勸阻表示從沒有判贏的案例，但他為了「不想再有後輩發生一樣的事情」堅決提告，沒想到官司一打就拖了近10年，令粉絲聽了十分心疼也大讚他的付出。

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另外，他所主持的另一個節目《玩什麼呢》，這兩日也公開了他與歌壇大神李孝利、Rain的三人合照，表示三人將組成混聲樂團，讓觀眾十分期待他們會擦出什麼火花。

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【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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(中時電子報)