新冠肺炎疫情延燒全球，歐洲成為疫情重災區，在繼中職、韓職陸續開打後，歐洲棒壇也終於漸漸回歸正常，捷克棒球聯賽將開打，是歐洲首個開幕的棒球聯賽。
在捷克，相較足球、籃球、冰球等運度，棒球較不盛行，不過近年持續發展，目前在WBSC世界排名中在第16名，歐洲地區僅次荷蘭。這次捷克棒球聯賽領先荷蘭、義大利、西班牙等較盛行的國家開打，也替這些還尚未脫離疫情陰霾的國家一劑強心針。
捷克棒球協會迪特里希（Petr Ditrich）說，「我很開心開幕日即將到來，所有球員和教練都很興奮。」該聯盟也會做好防疫措施，外籍選手僅有獲得永久居留權的才能出賽。捷克棒球聯賽共有10支隊伍，是中歐地區最高等級的棒球聯賽。
首戰由衛冕軍Arrows Ostrava對上捷克最具國際經驗的球隊Draci Brno，其中一名教練說，「我們期待拿下更多分數，我並不擔心球賽的品質會因為延後開打而下降。」
(中時 )
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