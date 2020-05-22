台南市白河區新增黃10-1、黃12-1兩條小黃公車路線，22日上路。（劉秀芬攝）

台南市白河區新增黃10-1、黃12-1兩條小黃公車路線，22日上路。（劉秀芬攝）

公車價格享計程車的舒適 台南小黃公車白河新增2路線

為服務偏鄉民眾，台南市去年1月起於白河區推出小黃公車，成效良好，市府再新增2條路線，台南市長黃偉哲22日到白河里活動中心參與開通活動，親自服務長輩搭乘。

黃偉哲表示，小黃公車在溪北地方去年開通了2條路線，今年又開通了2條，1條大巴的路線可以養活2條小黃公車，居民可以用公車的價格享受到小黃的服務跟舒適度，政府可以節省經費，業者又有業務可以營運，可說是三贏的局面。

台南市去年1月於白河地區先開通黃14-1、黃15兩條路線小黃公車，至今年3月間，已經服務8816人次，整體運量與前年相較，成長22％，經調查滿意度高達9成以上鄉親讚譽有佳。

交通局局長王銘德表示，因為去年開通的2條小黃公車對改善白河地區交通成效顯著，今年再新設2條，新增白河區黃10-1與黃12-1兩條小黃路線，分別服務六溪里與虎山社區。今年也將在左鎮、關廟也新增4條路線，左鎮線25日正式上路。

小黃公車除比照原有公車有固定路線、站牌及班表之外，如在固定班次之外有搭乘需求，只要2人以上，搭車前一天下午5點前，還可打電話預約，站牌1公里範圍內均可預約上下車，可供預約時段為上午6點到晚間10點。

交通局補充，小黃公車收費方式比照大台南公車收費，各項優惠也相同，使用電子票證上下車皆完成刷卡，即可享有基本里程26元免費，持市民卡敬老卡或愛心卡全線亦比照一般公車免費搭乘。

(中時 )