新北市鶯歌國際獅子會為協助地方教育發展，在創立50周年餐會上捐贈22萬予鶯歌11所高職、國中、國小，提供校方作為獎助學金，幫助弱勢學童。鶯歌國際獅子會長任振剛表示，獅子會長期照顧地方弱勢，不只捐錢，他們平常也有許多公益活動，希望拋磚引玉讓更多民眾共同響應。

鶯歌國際獅子會長期照護地方弱勢，包括免費提供地方居民視力、糖尿病篩檢、舉辦捐血活動、關懷癌症病童、清潔地方環境，捐贈公益團體爬梯機等，行善不遺餘力。

任振剛表示，今年正逢鶯歌國際獅子會50周年，獅子會本來3月要舉辦慶祝餐會，未料疫情爆發，才延至5月，剛好獅子會要捐贈學校獎助學金，便邀請各校參加。

任振剛指出，這次活動共邀清鶯歌11所學校、包括鶯歌高職、3所國中、7所國小校長出席，並當場捐贈每校各2萬共22萬獎助學金，希望能替家境清寒的學童解憂，也盼拋磚引玉，讓更多民眾站出來，給予孩子更好的學習環境，讓他們無憂無慮，專注學業。

建國國小校長劉文章表示，各校皆相當感謝獅子會的慷慨捐贈，11名校長都親自出席，聯合授證給鶯歌國際獅子會，校方會將獎助學金以每人1000元分給20位學童，幫助他們改善生活。

劉文章提到，鶯歌國際獅子會其實相當關心地方教育，已連續多年捐助獎助學金，校方絕對會將公益團體的愛心，用在最需要的學童身上，不讓孩子輸在起跑點。

(中時 )