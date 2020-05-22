台北市長柯文哲今天下午到立法院出席「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟｜論壇」，柯文哲針對經濟轉型處方箋進行短講，過程中發生一段插曲，柯短講過程遇到立法院表決前長達7分鐘的響鈴，兩度停下抱怨，柯文哲「有必要響鈴那麼久嗎？有夠沒效率，要是我一定受不了，按照北市府的標準，比長官晚到就算遲到，晚到就到後面罰站。」

柯文哲今下午出席經濟論壇暢談北市防疫經驗，包括減租、延稅、延架等政策，同時也提到政府萬元紓困之亂，萬元之亂問題出在1月到4月收入根本無法查證，現在前是在亂發，政策明顯不正確；而且以現在的科技，領錢根本不需要去公所，應該直接法到帳戶。

柯批評政府萬元之亂當下，因立法院響起7分鐘表決鈴，提醒立委進入議場投票，柯文哲二度被打斷談話，柯文哲笑稱，「我還以為火災準備逃命」，柯文哲一度停頓欲等響鈴結束，幕僚從旁告知響鈴長達7分之九，柯文哲忍不住抱怨，響兩聲就夠了，在台北市政府，只要比長官晚到就算遲到，慢來就後面罰站，不用一直用鈴聲提醒，坦白講，這是國家要改進的地方。

柯文哲還轉頭問一旁幕僚，「響鈴這件事多年來都沒改革嗎？要是我一定受不了，有聽到就會聽到，不需要7分鐘提醒，沒效率。」

(中時 )