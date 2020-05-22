日本網紅西原愛夏，甜美外型加上F罩杯姣好身材，讓身為牙醫的她擁有「牙醫女神」封號，Instagram上曬出的ㄧ系列火辣照片，讓她擁有數十萬粉絲追蹤，近來曬出在泳池畔的工作側拍照，不科學的火辣長腿立刻掀起粉絲議論。

西原愛夏在Instagram透露第3輯寫真DVD將於7月底發行，她也不藏私率先將工作花絮照分享給粉絲，只見她身穿連身泳衣，側臥在游泳池畔，露出翹臀以及一雙火辣修長的美腿，S型曲線更是將姣好身材一覽無遺，此外一張撐著陽傘的照片，更被眼尖網友發現身穿的高衩泳衣，險些讓私密處走光，讓粉絲差點鼻血直流。

24歲的西原愛夏，於2011年被星探挖掘後進入演藝圈，身為牙醫的她曾在診間拍下一系列性感照爆紅，上個月穿上裸膚色比基尼，在浴室裡對著鏡子擺出撩人姿勢，甚至還有雙手擠壓胸前雙峰，大尺度火辣照片掀起討論熱潮。

(中時電子報)