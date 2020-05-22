潭子交通小隊21日搬新家，將提升民眾洽公空間。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

潭子交通小隊21日搬新家，將提升民眾洽公空間。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局潭子交通小隊與潭子分駐所共用辦公廳舍，不到40坪卻要擠上40多人上班，潭子交通小隊21日終於搬新家，坐落於潭子區中山路2段237巷1號，為原潭子區調解委員會辦公用地，小隊同仁均表示，環境空間足夠，工作起來將更加舒適。

大雅警分局指出，潭子交通小隊與潭子分駐所共用辦公廳舍，不到40坪的區域，再加上辦公桌椅、槍械設備及置物櫃等硬體佔掉的空間，卻要同時容納40多人一起上班，空間已不敷使用；若再遇上民眾入內報案，更顯擁擠。

由於潭子調解委員會已搬遷至潭子區豐興路，騰出2層樓、每層占地約30坪廳舍，在歷經2個月重新粉刷、內部修繕整理後，於昨日正式遷入。

大雅警分局副分局長鄭正任偕同大雅交通分隊長率潭子交通小隊長與同仁，於昨日下午2時舉辦入厝儀式，現場一片喜氣。小隊新辦公廳舍雖搬離潭子分駐所至其後方，但與分駐所形成「背靠背」之勢，中間還有共用空間與車棚，彼此仍是相互支援，為民服務不打折，且讓洽公環境更加舒適。

潭子交通小隊長何永豐表示，搬遷至現址後，因廳舍更為寬廣、明亮，同仁辦公起來也更具活力、身心舒暢，相信定能為潭子區居民提供更好的服務品質。

大雅警分局指出，潭子交通小隊主要負責潭子區交通，整區人口數達10萬6000餘人，總面積約26平方公里，配置警力10人；轄內有潭子加工出口區、工廠林立、潭子慈濟醫院及多所學校；另交通狀況有台74線快速道路、中山路等主要聯外道路，交通複雜、易壅塞，員警負擔繁重。

(中時 )