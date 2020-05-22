高雄今天因梅雨季強降雨影響，部分地區出現小範圍淹水，淹水前的最新民調也曝光，政黨22日公布最新罷韓民調，「一定會投票的人從50.2％下降到34.5％，不會去投票的人則從24.7％上升到33.8％」，高雄市政府也在當天回應。

台灣基進黨近期委託「山水民意研究」進行罷韓相關民意調查。結果顯示，就「是否支持罷免？」，有54.4％同意罷免、26.5%不同意罷免、19.0%無明確意見。另外，民調也針對「是否有意願在投票日投票？」調查，有34.5% 一定會投票、21.1％可能會投票、33.8%不會投票、但也有10.6%無法回答。

值得注意的是，民調也就「罷免是否通過看法」進行調查，結果發現，有58.4% 認為會通過、17.6%認為不會通過、24.1%不知道。在投票人口比例上高市投票權人口230萬人 x 2015年高雄市「籍在人在」比例72.6% x 一定會投票34.5% x 一定會投同意票92.6%，約莫等於53萬。光是鐵票可能還不足以單獨過關，這也是韓國瑜不斷想要降低投票率的原因。

此份民調可以看出，韓國瑜與民政局長、國民黨立委陳玉珍等人，號召韓粉到投票所「監人」的恐嚇牌，也起了效果，讓部分選民的投票意志動搖。

此份民調係由《台灣基進黨》近期委託「山水民意研究」進行罷韓相關民意調查，訪問對象為設籍高雄20歲以上成年人，抽樣方法以住宅電話為抽樣架構，採隨機抽出電話號碼，訪問時間為109年05月18日至19日，成功有效樣本1074份，抽樣誤差:在95%的信心水準下，約 ± 2.99 個百分點。

對此民調公布，高市府強調，民調不是市府現在最關心的事情，「市府態度就是市政優先、防疫第一！」。

(中時電子報)