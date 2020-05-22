今日(22日)高雄因鋒面影響降下豪大雨，不少地區傳出淹水。其中，許多網友在網路各大社群平台回報鹽埕區災情，指出七賢二路、七賢三路和五福四路等路段淹水嚴重、「海滿出來了」。

有網友今中午在臉書社團《報料公社》上PO文指出，高雄市鹽埕區的七賢二路和瀨南街附近淹水了，並附上照片和影片。還有網友在PTT上PO文說，「鹽埕區淹水囉，因為海滿了」並附上五福四路和新興街口這邊淹水的照片。因為鹽埕區靠海，有網友指出，今天滿潮時間為上午6點54分和晚上7點55分，如果水一直沒退，可能要請沿海的居民開始準備撤離。

由於高雄市長韓國瑜正面臨罷免危機，治水成效特別受到外界檢視，也使得高雄淹水話題在網路熱議。不過，有網友約在下午兩點於臉書上回報最新狀況指出，目前許多地方的淹水已經消退。而根據七賢三路和五福四路附近的監視器畫面，目前在七賢三路和五福四路路口的水已經完全消退。

高雄市鹽埕區五福四路淹水(取自PTT)

鹽埕區七賢二路‧瀨南街附近淹水(取自爆料公社臉書)

(中時電子報)