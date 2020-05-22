台電進行抽水機測試。（台電提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇金墩巷又淹水了。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

豪雨狂炸，竹塘鄉、埤頭鄉雨22日凌晨2點左右，竹鹿路、竹林路一段、竹西路、竹塘街、中興街及埤頭鄉中央路、水江路附近，3254戶大停電，台電維修人員徹夜不眠，漏夜冒雨投入搶修，凌晨2點51分，第一次供轉，復電戶數1880戶，3點27分全部復電了。

台電彰化區營業處呼籲防範地下室及配電室的電力設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電，避免碰觸或撿拾遭強風吹損以及樹木招牌打斷掉落的電線。

台電彰化區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，家中與附近住戶皆停電，都會知道，請耐心等候不需急著報修，會儘速派員搶修。若附近住戶多有電，零星停電，可透過台電公司網站「天然災害停復電資訊」輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或本區處停電通報電話04-7623331。

此外，彰化縣花壇鄉金墩街122巷地勢較低，逢雨必淹，這波大雨又讓該路段淹到小腿肚，都得涉水而過非常不方便，住戶表示，每次超過30分鐘大雨，附近池塘水就會爆滿倒灌巷子，雨季就水患，這種苦太苦了，請命池塘旁邊做一個護欄，避免池塘水灌入。

(中時 )