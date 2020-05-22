中央流行疫情指揮中心，針對新冠肺炎疫情例行記者會。(中時電子報臉書直播)

睽違1日之後，國內今日再度0確診，連續40天無本土案例。中央流行疫情指揮中心表示，昨日國內新增238例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,338例(含69,324例排除)，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，408人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計5,126,141例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,600,769例、俄羅斯317,554例、巴西291,579例、英國250,908例及西班牙233,037例為多；病例中331,648例死亡，以美國95,873例、英國36,042例、義大利32,486例、法國28,215例及西班牙27,940例為多。

指揮官陳時中表示，目前仍有26人在醫院接受治療，祝他們早日康復，感謝醫事人員的努力，把醫院守得很好。今天也是第40天沒有本土案例。疫情開始以來，整個社區承受了幾波壓力，有賴於警政、社政等人員的努力，加上大眾的配合，社區得以越來越穩定。

(中時電子報)