近幾週，陸美之間的不利摩擦已經加劇，現在又擴大到了另一個領域：股市。隨著冠狀病毒危機的臨近，這種關係變得越來越緊張，美國總統川普本月還再次威脅對大陸徵收關稅。在最新舉措中，美國參議院週三通過了立法，可能會限制大陸公司在美國交易所上市或從美國投資者籌集資金，除非它們遵守華盛頓的監管和審計標準。

儘管該法律可能適用於任何尋求獲得美國資金的外國公司，但立法者表示，此舉是針對北京的。受此消息影響，大陸科技巨頭阿里巴巴在美國上市的股票下跌超過2％。分析人士說，隨著陸美緊張局勢成為焦點-在11月美國總統大選之前，美國總統川普將試圖保住白宮，這一問題將繼續引起爭議。

投資銀行大陸復興銀行的分析師在周四的報告中寫道：「在過去的幾個月中，美國政客提議以不同的標準將大陸公司從美國證券交易所除牌，並限制美國人在大陸市場的敞口。」「我們預計辯論仍將是2020年美國總統大選的主題之一。」

提案的發起人是路易斯安那州共和黨參議員約翰·肯尼迪（John Kennedy），要求公司證明「它們不受外國政府所有或控制」。參議院銀行委員會成員肯尼迪在推特上說：「大陸共產黨作弊，《外國公司控股責任法案》將阻止他們在美國證券交易所作弊。」

根據《華興資本》雜誌的報導，除大陸公司退市外，美國還可以採取其他行動，包括通過政府養老基金限制美國人在大陸市場的投資，並對包括在美國公司管理的股票指數中的大陸公司進行限制。

分析人士說，這種壓力將不可避免地導致更多的大陸公司轉向其他地方。傳統上，由於相關的聲望以及更有吸引力的環境，更好的估值和更博學的投資者基礎，許多公司通常蜂擁而至在美國上市。

經濟學人智庫副經濟學家吳天軍說：「這肯定會促使更多的大陸公司在大中華地區上市。」

就在本週，香港基準恆生指數發生了重大變化，這為大陸科技巨頭擴大在亞洲的交易範圍，並為更多投資者提供了為其股票鋪平了道路。

恆生指數將首次允許在其他地方擁有首次公開發行股票的公司，以及擁有雙重類別股份的公司納入已有50年歷史的基準中。在此之前，該市證券交易所在2018年採取了類似舉措，允許第二家公司上市。

投資銀行摩根士丹利在周一的報告中表示，更多在美國上市的大陸公司可能會利用寬鬆計劃在香港進行二次上市。

它指出，據報導，許多此類公司（例如JD.com和Trip.com）已經計劃在大陸城市進行二級上市。摩根士丹利表示，鑑於美國對大陸公司的審查日益嚴格，預計這一趨勢將繼續下去。

大陸科技巨頭百度週四在接受《中國日報》採訪時表示，它正在「討論選擇方案」，例如在香港或其他地方的二級上市。

「我們的基本判斷是，如果這是一家優秀的公司，那麼有很多可供選擇的上市地點。不僅限於美國，因此我們不必擔心來自美國政府的壓力會給公司業務造成無法彌補的損失，」百度執行長李彥宏在接受採訪時說。

根據華興資本的數據，在美國上市的36家大陸公司有資格在香港二次上市。

首先，香港將受益於這種發展，更多的資金流入那裡的市場。摩根士丹利在周一的報告中寫道：「從長遠來看，這一趨勢將有助於保留並吸引更多的資本流入香港市場，並有助於增強大陸公司在亞洲的貿易和投資基礎。」

(中時電子報)