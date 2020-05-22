夏日用電如臨大敵？聰明省荷包用這招！即日起至6月9日(二)，燦坤推出逾百款指定空調、冰箱9折起優惠，指定機種刷卡還有12期0利率，再同享貨物稅減免，最高現省8,000元！此外，燦坤更貼心教戰4大購機精省攻略，從選購到安裝服務整理成「懶人包」，讓家電用量的高峰季節也能放心涼一夏！

燦坤家電事業部協理陳柏蒼表示：「隨著氣溫逐漸升高及政府補助鼓勵之下，四月為空調銷售的前哨戰，銷售量已達三倍成長。燦坤為了讓消費者以更優惠的價格購買家電，並享有專業的全方位服務，特地推出逾百款指定空調及冰箱9折起的活動。」

[ 燦坤專業教戰四大購機攻略 聰明買成為精省達人 ]

攻略1：挑空調留意室內坪數 西曬、頂樓住戶為隱形升溫關鍵

選購空調時無從下手？燦坤建議購買空調初步可以坪數來選擇，冷房噸數的計算公式為：坪數X 450Kcal/hr(一坪所需之冷房能力)，若房間位於頂樓或是有西曬情形，冷房能力需再多20%。若冷氣噸數不夠使冷房的效果不彰，造成有開空調卻還是很熱的情況，反而更浪費電。像是約5至7坪的室內空間，適用SAMPO一對一變頻單冷空調AM-CF36D/AU-CF36D，會員價現省逾6,000元，再享政府退稅補助最高2,000元。

攻略2：變頻省電費、定頻易保養 空調選購心法滿足各式需求

變頻與定頻空調的選擇則可取決於是否常使用空調。若長期待在室內空間，選擇可靈活調整冷氣輸出的變頻空調為佳，溫度不會忽冷忽熱；而定頻空調的優點則是相當耐用，不論維修、清潔、換冷媒等費用皆較為親民。適合長時間冷房使用的Panasonic一對一變頻單冷空調CS-K22BA2/CU-K22BCA2加上減徵貨物稅現省超過5,000元，超低價不用19,690元。

攻略3：空調加電扇 雙機組合打造激省涼夏

除了選購空調外，將電扇擺在冷氣受風處可加強室內空氣循環，降溫速度更快效率也更好，輕鬆達到省錢效果！燦坤讓民眾省上加省，凡購買全館空調即可以999元加購市價2,190元的FUJIMARU 10吋空氣循環扇FJ-F8103R，兩段式風速調節、多角度送風可自由操控，搭配空調雙機齊下，帶給全家清涼又舒適的夏天！

攻略4：老舊家電成耗電大敵 宜盡速汰換更新

若家中空調、冰箱已使用超過十年，雖省下汰舊換新費用，但卻可能付出高額電費。燦坤建議可選擇能源效率第一級的機種，如TECO一對一變頻單冷空調MS28IC-CH1/MA28IC-CH1用精省價格換到高品質空調，會員價只要18,490元，買再送空氣清淨濾網，加上政府節能補助省更多。燦坤同時建議空調每隔2至3年，需進行專業清洗保養，以延長空調壽命。此外，備有智能節電功能的冰箱，可以依生活狀態調節溫度，更為省電。HITACHI 483公升白金觸媒ECO五門超變頻冰箱，運用智慧節能科技，現省6,000元，會員價49,900元，電費與購機費雙省！

除了民眾關心的選購教戰外，燦坤也攜手各大品牌祭出購買指定空調享多重優惠，再透過燦坤專業安裝服務，由專人免費場勘評估及現場安裝測試，讓購機更有保障。燦坤亦提供購買冰箱、洗衣機可享5年免費保固，加價1,999元再升級延長為７年保固的服務。加上其他家電如調理機、指定電視等9折優惠，滿足消費者需求。

(科技)