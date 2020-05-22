為了讓青少年了解毒品對身體的嚴重危害，高雄地檢署及得勝者教育協會預計聯手在高雄國中校園推動10場「反毒者聯盟」體驗教育課程，22日首場前進鹽埕國中，藉由遊戲、團隊闖關等多項互動參與方式，強化國中學子拒毒、識毒、反毒意識。

「反毒者聯盟」藉由遊戲、體驗活動的方式，讓學子在遊戲中實際體驗服用毒品後對身體的各種危害，關卡設計讓學生原地打轉，以及雙腿夾住大瓶裝的保特瓶，再將杯中裝著的假尿液倒入桶中，以分組競賽方式，讓鹽埕國中學生從中體驗吸毒後，所產生的暈眩與肌肉無力，並伴隨頻尿、尿急、尿痛與急迫性尿失禁等症狀。

鹽埕國中學生吳育菖表示，以前上課時常常被宣導不要碰毒品，否則會有尿失禁、暈眩、肌肉無力等症狀，但經過今天的活動體驗，讓他真正知道接觸毒品後的生活是如此痛苦，光是原地轉圈就頭暈到受不了，根本無法想像用毒的人暈眩是數十倍甚至百倍的痛苦，這讓他引以為戒，未來絕不碰毒。

除了設計遊戲讓學童們體驗服毒後的困境，現場也邀請在各界執行毒品防制工作的講師、社工進行經驗分享，其中有反毒社工曾是吸毒者好不容易才成功戒毒，希望藉由過來人身分，與學子分享親身經驗，包括為何接觸毒品、如何下定決心戒毒、如何擺脫毒品控制等，讓學子從中了解戒毒的不易，並勇敢拒絕毒品。

高雄地檢署主任檢察官吳協展表示，青少年處於人生發展階段的重要轉換期，面對自我認同、同儕關係、感情、學業適應與親子關係等許多問題，此時的青少年容易因為同儕壓力加上心理、家庭、同儕、社會環境等因素成為藥物濫用者。加上毒品新興包裝及侵入校園手法層出不窮，防毒教育刻不容緩。

(中時 )