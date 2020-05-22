由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日正式宣布，「大海的主宰 深海王」定向招募專屬活動將於5月23日起磅礡鉅獻！不僅大幅提升「SSR 深海王」入手機率，官方團隊更舉辦豪華定向有禮限時回饋、熱血刺激角色試煉等豐富活動，讓英雄們感受《一拳超人：最強之男》手遊暢快樂趣與獨特魅力！喜愛「大海的主宰 深海王」的英雄們千萬別錯過此次入手最佳時機！

●《一拳超人：最強之男》凌駕於食物鏈之巔的「大海的主宰 深海王」超強技能設定公開！

深海王，為深海族的王者，災害等級為鬼級，危險程度足以導致一個城鎮機能癱瘓甚至有毀滅危機。因陸地作戰束縛其實力，但仍擁有輕鬆打倒S級英雄水嫩嫩囚犯的力量，且一但接觸到水後即可迅速變身，速度、力量皆大幅提升，強大到眾多S級英雄皆不是他的對手，因此許多英雄玩家們深信只要深海王遇到水，回到海洋作戰，其絕對擁有龍級戰鬥實力。

SSR怪人 深海王

《一拳超人：最強之男》繁中版「SSR怪人 深海王」技能設定揭曉！(圖/掌中新遊(香港)有限公司 提供)

◆聲優：小山力也

◆系列：格鬥

◆陣營：怪人

◆定位：持續堅韌，殘血反擊

◆技能：

1.普攻：入體海鰻。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使主目標「酸蝕」2回合(8%攻擊力的持續傷害)。

2.絕技：深海連打。對單體目標3連擊造成210%攻擊傷害，並附帶自身已損失生命值50%的額外傷害。

3.被動：深海之王。當自身生命值低於50%時，持續使自身「堅韌」(吸收10%自身生命值的傷害)，每回合至多3次。永久增加自身生命值。限制解除到五星可強被動效果。

4.核心：

初級效果：己方角色觸發格擋會獲得1點能量，每回合最多觸發4次。

啟動條件：上陣武裝系、格鬥系、科技系角色各1名。

高級效果：己方全體增加30%反傷率。

啟動條件：上陣武裝系、格鬥系、科技系、超能系角色各1名。

●《一拳超人：最強之男》精彩、豐富活動輪番上陣！

【活動1】限時登錄

◆活動時間：2020.05.20 05:00 - 2020.05.27 05:00

◆活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

天數——獎勵內容

第1天——專屬招募券x1

第2天–—對戰補給券x1

第3天–—升星補給券x1

第4天–—專屬招募券x1

第5天–—升星補給券x1

第6天–—對戰補給券x1

第7天–—專屬招募券x1

【活動2】「SSR怪人 深海王」定向招募

《一拳超人：最強之男》繁中版「英雄集結 我最強」活動分享超值好禮等你來拿！(圖/掌中新遊(香港)有限公司 提供)

◆活動時間：2020.05.23 05:00 - 2020.05.28 05:00

◆活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR怪人 深海王」機率將大幅提升。

【活動3】「SSR怪人 深海王」定向有禮限時回饋

◆活動時間：2020.05.23 05:00 - 2020.05.28 05:00

◆活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數——獎勵內容

10抽–—高級格鬥徽章x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

30抽–—升星補給券x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

50抽–—2級印記寶箱x5、中罐經驗飲料x50、金幣x100

80抽–—高級怪人增幅券x3、專屬晶核x50、專屬晶片x100

120抽–—深海王碎片x6、專屬技能書隨機箱x50、基礎技能書x20

150抽–—怪人核能x12、怪人潛能晶片x5、基礎磁盤隨機箱x20

180抽–—深海王x1、怪人核能x5、怪人潛能晶片x5

【活動4】「SSR怪人 深海王」角色試煉

◆活動時間：2020.05.23 05:00 - 2020.05.28 05:00

◆活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色深海王完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

任務說明—–獎勵內容

獲得深海王–—高級認證x15、中罐經驗飲料x20、金幣x10,000

深海王限制解除達到3星—–高級認證x15、中罐經驗飲料x20、金幣x10,000

深海王限制解除達到5星–—深海王形象卡(永久)x1、中罐經驗飲料x40、金幣x10,000

使用或與深海王組隊10次王者挑戰—–體力x60、中罐經驗飲料x20、金幣x10,000

使用或與深海王組隊20次王者挑戰–—擴展經驗卡x50、中罐經驗飲料x40、金幣x10,000

使用或與深海王組隊通關3次災害來襲—–格鬥技能書x20、中罐經驗飲料x20、金幣x10,000

使用或與深海王組隊通關9次災害來襲–—格鬥技能書x20、中罐經驗飲料x40、金幣x10,000

【活動5】社群活動 英雄集結 我最強 Part2

◆活動時間：2020.05.22 18:00 - 2020.05.31 23:59

◆活動內容：為回饋喜愛《一拳超人：最強之男》的玩家，凡於指定時間內將即時對戰戰績畫面截圖上傳到自己Facebook塗鴉牆上，即有機會獲得Air Pods 2、遊戲限量海報及豪華虛寶獎勵。

(科技)