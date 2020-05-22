南庄美麗幽靜的向天湖是許多旅客嚮往的祕境。(謝明俊攝)

南庄13街老街旁的康濟吊橋，值得遊客漫步享閑。〔謝明俊攝〕

後疫情到來，苗栗縣政府為推銷南庄旅遊盡快恢復景氣，特別推出「南庄漫慢遊-愛上南庄100個理由」粉絲專頁，來促銷南庄旅遊，遊客也可直接到南庄13間老街，在老街QK站直接點選想要的資訊，就能即時掌握各種美食旅遊資訊，來一個美麗浪漫的南庄漫遊。

美麗山城－南庄是大家出遊絕對不能錯過的地方，周邊不僅有「護魚步道」、「向天湖」等知名景點，加上當地豐富的族群文化及農特產品，五感享受來到此地一次擁有，老街上還有在地限定美食等待饕客們前來進貢五臟廟，歡迎親子一同前來探訪苗栗南庄。

群山環抱的南庄鄉土壤肥沃、地景豐富，進而孕育出豐饒的物產，常聞道：「吃在地，食當季」，現在正是桂竹筍豐收的季節，桂竹筍滋味鮮美又含有豐富的營養價值，這個季節必定要來南庄享用限定佳餚，除了當季限定的農特產品，當地特產如鱒魚、段木栽培的新鮮美味香菇、高冷蔬菜…等料理更是不容錯過的南庄特產，建議來到南庄的民眾一定要品嘗當地餐廳用心料理的珍饈美食。

吃飽喝足之餘走訪南庄十三老街，饒富人情味的街道，望眼十三間老街上古樸街區，在這裡隱身多間小店值得慢慢體驗在地人文景象，舉凡花現魚、蕭記黑糖糕、珈味鮮餐飲店、喜麥福養生饅頭、十三間手作農坊、山度窯烤麵包、老李臭豆腐、老家米食堂、黃金窯烤麵包……等，都秉持著慢城初衷，選用在地食材或天然友善大地的產品，堅持當日現作現售，遊客來到當地不僅可以釋放平日積存已久的壓力、輕鬆漫步感受慢活慢遊的樂趣，街道還能偶遇幾隻街貓，有可愛十三喵相伴同行，讓您的旅程增添色彩。

自行開車前往的遊客可將愛車停靠在河堤旁的停車場，再以徒步的方式慢遊南庄十三老街，想知道苗栗南庄有哪些好吃、好玩又好康的相關訊息，歡迎加入「南庄漫慢遊-愛上南庄100個理由」粉絲專頁，就能即時掌握特色店家的優惠資訊喔！

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