中醫科給予各種痠痛與退化性關節炎進行診療。（陳淑娥攝）

新冠肺炎襲捲全球，更凸顯高齡者身體保健重要性，童綜合醫院在沙鹿院區開設「老年防衰弱特診」，聯合心身科、中醫科、復健科、家醫科進行整合醫療照護，將以整合醫療團隊內相互轉介，達到共同照護目的。

童綜合醫院表示，老年人抵抗力不佳易受外來病邪侵擾，患病後病況預後也較差，這個狀況多半與老年體質退化有關。人類隨著年紀增長，不只是抵抗力衰退，其他方面諸如體能、肌力、身體器官，或者是記憶力都可能因為老化而衰弱減退。

「老年防衰弱特診」中的心身科可提供記憶力退化、老人認知功能的評估與治療、失智症及相關情緒與睡眠障礙等診療服務；復健科則針對腰痠背痛、退化性關節炎、肌少症、其他復健或增生療法需求等適應症提拱治療；中醫科則給予各種痠痛、骨質疏鬆、退化性關節炎、更年期障礙、失智症、老年體質調理等提供診病治療；家醫科可進行長期慢性病的追蹤診療、慢性病的藥物整合等醫療服務。

中醫科醫師蕭坤元表示，全世界的老年人口所占比例逐年增加，隨著年齡增長，長輩們難免會出現身體機能下降，在所難免的發生「老化」的狀況。隨著老化的過程，老人家常有虛弱無力、體重減輕、肌肉萎縮、容易跌倒，甚至影響行動能力的狀況，與老年人退化相關疾病的醫療支出勢必會大幅提升。

這些跟老化有關係的退化性疾患包括肌少症、骨質疏鬆症、退化性關節炎、新陳代謝疾患、失智症或認知障礙等，退化性症狀也會影響到生活品質，例如體質衰退則容易罹患疾病或遭受感染、肌肉骨骼衰退會使得身體活動受阻礙，認知功能的減退更是大大地影響日常生活。

蕭坤元呼籲，鑒於此次疫情啟發，老人家更應該注重身體保健，一方面增強抵抗力、另一方面則是可以維護日常生活品質。

童綜合醫院在沙鹿院區推出「老年防衰弱特診」，聯合心身科主任黃尚堅、中醫科醫師蕭坤元、復健科醫師鄭琦加、家醫科醫師莊詩慧，進行整合醫療照護。

(中時 )