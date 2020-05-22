中職聯盟會長吳志揚對於中信兄弟領隊劉志威昨天批判中職聯盟的說法，今（22）日進行全面反擊，吳志揚痛批，中職聯盟不是球團的下屬單位，大家都是聯盟的一部分，聯盟負責組織籌辦比賽，享有超然地位，大家要互相尊重。

吳志揚形容，因疫情關係讓中職紅了起來，中職紅了就有人想要踩下去，現在浮上檯面去踩它的居然是球團！吳志揚強調，大家都是中職內部的人，有話好好講，可以做好對內的檢討，而不是責怪聯盟、對外亂放話。

針對目前比賽「打高投低」的表現，吳志揚認為，不能把所有問題推給聯盟，大家都說用球的問題，聯盟也有說明、改進的辦法，其他應是球團要配合的事，他說：「如果要求各隊加強訓練，中信兄弟領隊會接受嗎？」

至於中職是否要與國際接軌？吳志揚不客氣指出，想要國際接軌要先去了解國際間的實際情形，例如電視輔助判決做出最後結果之後，就沒有爭論空間，球隊有做到嗎？吳志揚否認聯盟的裁判水準不夠，他說：「中職裁判已有多次支援國際比賽。」

中信兄弟領隊劉志威建議中職聯盟外聘技術委員維持輔助判決的公正審決。吳志揚說，所謂公正第三方技術委員當然就是聯盟的人，不可能向外求，球團想要批評中職之前要先看好規章，「我們的專業人士有較差嗎」？

(中時 )