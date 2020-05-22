共同社援引消息人士報導，因新冠肺炎疫情重創汽車銷售，日產汽車擬裁員逾2萬人，相當於其全球人力的約15%，做為重組計畫的一部分。

報導指出，消息人士透露日產這波裁員主要將集中於歐洲與部分開發中國家。

上周即有消息指出，由於新冠狀病毒疫情導致其全球汽車銷售崩跌，日產汽車計畫到2020財年，其全球產能將由目前的年產約700萬輛大砍20%。該公司2019財年（截至2020年3月底）全球汽車銷量較前一年同期衰退13.2%，跌至479萬輛。日產預計將在下周公布最新的中期營運策略。

(時報資訊)