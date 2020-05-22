全球疫情衝擊，使得原本就已經蓄勢待發的5G發展與市場需求順勢加速。根據網路服務監測機構VIAVI的調查顯示，至2020年2月，全球已經有34個國家、378座城市提供5G網路服務。而GSMA更預估未來五年，光是全球電信營運商就將花費至少總資本支出的80％，約近9000億美元於5G建置上，衍生龐大的全球供應鏈商機。

路博邁5G股票基金經理人王昱如表示，雖然目前多數國家經濟活動暫時陷入衰退，但大國科技競賽仍在持續，疫情反而催生對新科技應用的需求。未來，5G 仍是重要的發展動能來源，預估至少有五到十年的成長契機。且在各國政府與央行持續財政刺激及貨幣寬鬆支撐市場下，5G股票將帶來相對高成長機會，尤其以主動式投資更具優勢。

5G的重要性不僅在疫情帶動的宅經濟中脫穎而出，更早已是新科技發展之母，因為舉凡電動車、人工智慧、機器人等新技術的發展都必須仰賴5G，因此預期未來，將持續吸引投資資金進駐。

王昱如表示，想鎖定新興產業高成長機會，主動式布局具有優勢。一來是主動式投資有更多具產業經驗的研究團隊作為後盾，可真正做到超前部署；也可在新興產業不斷演化的過程中，掌握類股輪動最佳機會；甚至在特殊市場狀況下，可適時降低風險、更加掌握部分個股的低檔布局機會。

(時報資訊)