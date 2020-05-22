滯馬爾地夫國人返台 5人採檢均陰性 15:092020/05/22 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滯馬爾地夫國人返台 5人採檢均陰性。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留馬爾地夫國人抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，返台的5人中，1個旅客頭暈，其餘4人沒有症狀，目前5人都已採檢，均為陰性。 (中時 ) #馬爾地夫 #國人 #採檢 #陰性 #新冠肺炎 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫院防疫很安全 苗栗醫院籲身體不適不要拖！ 18:352020/05/18 生活 三陰後就能見到病房外的陽光 醫院PO藏洋蔥 20:292020/05/18 生活 商務來台鬆綁方案出爐！居家檢疫14天減少為最短5天 14:342020/05/20 生活 病毒善變 台灣好運能多久 04:102020/05/21 生活新聞 商務來台鬆綁 居檢最短5天 04:102020/05/21 生活新聞 商務來台將鬆綁！紐、越可能是第一波開放國家 14:162020/05/21 生活 台男墨西哥染疫曾採檢 進檢疫所才收到確診報告 16:072020/05/21 生活 商務來台鬆綁 紐越有望列首波 04:102020/05/22 生活新聞 中山大學快篩 1滴血15分鐘偽陰性現形 04:102020/05/22 生活新聞 二採有抗體 磐石艦增8極可能病例 04:102020/05/22 生活新聞 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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