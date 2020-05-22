M17集團在獲得D輪募資後，因考量不同市場及獲取更多資源，拍拖集團正式從M17集團獨立切割出去，同時，Kollective Ventures也完成收購拍拖集團，聯手強攻東南亞市場。拍拖集團表示，這兩年拍拖與17 Media需要的市場不盡相同，M17集團主要的核心放在日本、美國線上直播市場的拓展，集團資源很難發揮最大的效益，在D輪募資結束之際，希望充分利用全球的發展浪潮，因此選擇「出嫁」，全力發展東南亞的婚戀交友市場。

M17集團在獲得D輪募資後，為求拍拖交友平台及17 Media能在各自擅長市場上，得到更多資源，拍拖集團決定接受KV投資，使M17集團及拍拖集團同時獲得最大效益。

17 Media自2015年發展線上直播至今，一直以個人生活分享起家，Ｍ17集團指出，去年開始17 Media更強調發展生活、創作、音樂等內容。Paktor拍拖交友平台則是以線下交友為主要核心，平台線上交友則是第一次接觸的工具，用戶的目的和習慣與17 Media大為不同，集團內一直希望旗下公司能發揮分進合擊綜效，拍拖對於市場希望能在東南亞繼續深耕。且另一方面，一直以來，有許多投資者紛紛看好Paktor拍拖市場發展前景，多方考量下，決定放手讓Paktor集團單飛。

M17集團財務長顧尚修表示:「M17集團專注於日本、美國市場中提供服務，並同時持續深耕台灣；到2022年，日本預計將超過10億美元。隨著最近的D輪募資，我們將全力以赴建立市場，同時我們與拍拖仍保持友好互動關係。」

(時報資訊)