新冠肺炎疫情剛在南韓蔓延時，南韓境內確診人數卻突然失控爆量增加，主要原因之一就是新天地教會出現嚴重群聚感染現象，這跟他們做禮拜方式有關，南韓水原地方檢察廳今（22）日派出100多名人力，前往搜索新天地教會全國各地分支機構，其中也包括教主李萬熙等高層的私人住宅及辦公室。

根據《韓聯社》報導，因為新天地教會在新冠肺炎疫情期間，爆發嚴重群聚感染現象，讓南韓境內感染人數直接失控飆升，因此「全國新天地受害者聯盟」在2月時跟檢方舉報，新天地教會教主李萬熙除違反《傳染病預防法》外還涉嫌貪汙瀆職。

南韓檢方在今日出動100多名人力，前往搜索新天地教會位於京畿道、釜山光州等全國各地分支機構，其中也包括教主李萬熙等高層之私人住宅及辦公室，這是檢方首次對新天地教會展開「強制性搜查」。

不過早在3月時，大邱市政府就已經跟大邱地方警察廳一起，進入新天地教會展開行政調查，當時出動199名人力，搜索新天地教會大邱教會總部外，還有3處教會幹部私人住宅。

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(中時電子報)