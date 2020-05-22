嘉義市蘭潭國中科技隊獲得在地企業天晴能源集團贊助經費，師生欣喜拚到第一桶金。（廖素慧攝）

蘭潭國中校長莊裕庭（中）代表贈送仿生機器人，給天晴能源集團董事長葉志忠（右二）表達感謝。（廖素慧攝）

蘭潭國中教師楊元彰的教育熱情及傻勁，感動企業捐款贊助。（廖素慧攝）

嘉義市蘭潭國中科技隊是仿生機器人大賽的常勝軍，縱橫兩岸無敵手，是楊元彰老師自掏腰包、犧牲假日，帶學生衝出來的成績，天晴能源集團董事長葉志忠被這股傻勁及熱情感動，22日慨捐50萬元贊助，是該隊14年「賺」到的第1桶金。

嘉義市副市長陳淑慧、嘉義女中校長蔡枳松見證，蘭潭國中校長張裕庭、葉志忠簽署贊助合約，天晴集團將以每年續約的方式，1年贊助50萬元協助蘭潭科技隊發展課程、競賽訓練及研發經費。

葉志忠說，天晴能源集團是嘉義在地企業，因緣際會由蔡枳松校長引薦，得知學生口中的「彪哥」楊元彰老師假日還到校陪學生做實驗，沒經費，自掏腰包，10多年不間斷，是百年樹人的典範，他很感動，出資贊助科技隊，希望培育更多有潛力的人才。

楊元彰說，不希望看到學生沈迷於手機、打電玩，帶學生動手做實驗研製仿生機器人，2008年起連年參加全國賽，2011年奪冠，後來進軍大陸參加兩岸少年科技交流活動，有5年出賽，每戰皆捷，拿到5座冠軍。

楊元彰說，科技隊缺乏資源，但隊員後來的發展很好，有念台清交頂尖大學，也有當醫生的，還有國際技能競賽的國手，這是第1次得到企業主贊助，他非常感動，終於盼到貴人和機會，科技隊目前與8所國小合作，以後會更努力推動科教，達到共好。

陳淑慧說，感謝天晴集團善盡企業的社會責任，捐助教育做公益，市府重視科技教育，107學年度補助3所科技中心及挹注1300萬餘元推動科教，108學年度投注900多萬餘元，培育未來科技人才。

(中時 )