民宅2樓是詐團成員工作區，軍事化管理分號碼桌，入夜後收桌變寢室，生活條件極差。（台中市刑事局中打提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑事警察局中部打擊犯罪中心，日前破獲以疫情梗詐騙的犯罪集團，查出陳姓主嫌重操舊業，機房竟設於桃園市人來人往、四維形象商圈裡1處民宅，因出入口遭鐵條封住，警方電鋸攻堅查緝，當場逮捕陳嫌等20人，複訊後全數聲押獲准。

警方指出，該詐騙集團在疫情期間以「新冠肺炎疫情」為詐騙梗，假冒大陸疾病預防控制中心人員，謊稱查獲口罩詐騙案件，以被害人銀行卡遭盜用，涉嫌洗錢罪需監管帳戶等話術，誆騙被害人匯款得逞。

刑事局中打偵六大隊第六隊長王嘉華說，該集團刻意將機房設在商圈的1棟5層樓透天民宅內，企圖掩人耳目，且在民宅四周布滿緊急照明燈及針孔攝影機，當警方攻堅時，嫌犯早已火燒帳冊及詐騙資料等，企圖湮滅犯罪事證。

警方於18日持搜索票查緝，發現民宅窗戶、出入口以鐵條焊死「門禁森嚴」，警改自5樓屋頂電鋸攻堅，逮捕38歲陳姓主嫌，其餘詐團男女成員年齡均在20多歲，並起獲筆記型電腦、平板電腦、手機、分享器、監視器、印表機、自小客車等贓證物。

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(中時 )