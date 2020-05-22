大陸重慶的1名女子為了想變得更漂亮，決定到整形診所將自己改造一番。經由3個月後調養，女子因需海外出差辦理護照時，卻被承辦員告知身分不符合遭到拒絕辦理。女子因而要求整形診所替她開出醫療手術證明，由於動刀的愛美人士過多，醫生須再三確認，才能進一步給予證明。女子大嘆表示，愛美竟然需經歷一番寒徹骨，才得梅花撲鼻香，這代價確實來的大了些。

大陸重慶的1名女子認為自己的單眼皮與黑痣不夠美麗，因此決定到整形診所改造一番。經歷3個月休養，女子雙眼變大，臉部的黑點也不見了，因應要海外出差重新辦理護照，卻遭到承辦人的退件，原來是證件與本尊看不出為同一人。女子傻言，不斷爭辯自己就是護照的持有者卻徒勞無功。女子無奈之下，前往動刀的診所要求申請手術醫療證明，在醫生認真查看病歷記錄後，確認手術經由他手，女子才得以取得證明順利出國。

整形女子感嘆，原來愛美也會變得不成原型，還得不斷與人自我介紹。看來得到了美麗，卻得面臨一堆誤解。整形診所表示，由於近年來智慧AI識別系統迅速發展，搭乘大眾運輸或者申請銀行戶頭皆使用臉部辯識，若是臉部異動過大將不會被偵測通過，申請辦理整形醫療證明的患者逐漸增加。

人體臉部是重要特徵，若是變化過大，對於身分就必須提出實質的身分證明。診形診所認為，像是去痣、歌雙眼皮後，相關收據要妥善保存好以備不時之需。另外，醫療美容的患者眾多，每個人前後均不相同，如果需要申請證明，必須經過多個工作天並歷經查證後，才能取得證明。

(中時電子報)