燕子跟風禿子？台中市議員陳世凱22日在財政經濟業務質詢時，針對酒店舞廳解禁，質疑市長盧秀燕跟著高雄市長韓國瑜做兵棋推演與解禁之舉，要求市府建立相關配套。市府表示，「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所，業者須備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等文件提申請，落實公安及防疫措施。

陳世凱說，繼台南、台北與高雄陸續宣布酒店解禁，台中市22日也宣布解禁，但相關配套機制市府有沒有做好，有沒有協助業者建立整體SOP？這段時間以來，市府防疫政策流於盲目跟風，前陣子才隨高雄起舞，說要封城演練，現在又跟進酒店解禁，讓市民非常困惑。

他強調，酒店解禁不是不能做，但相關SOP，市府方案為何，如台北市設計實名制，且要求APP上傳市府雲端以利疫調，要求業者必須讓員工熟悉APP、營業場所消防安檢合格，才開放復業。

台中市的做法是什麼？陳世凱指出，市府要業者提出安檢合格證明書、切結書，但是安檢、稽查是市府本來就要做的措施，合格證明市府也心裡有數，不需要畫蛇添足，市府與高雄市雷同，憂心面對解禁風險，市府執法的強度足夠嗎？

陳世凱呼籲市府不要盲目跟風，解禁之後，業者的行前教育、機制建立一定要做好，要比高雄市更徹底。

此外，針對肉品市場遷建選址，陳世凱議員說，目前選址狀況進行到什麼程度？會不會選到最後又跑到烏日？選址問題，市府態度消極，市府稱六月要完成的程序，農業局長連有什麼步驟都搞不清楚，市場遷建恐遙遙無期。

農業局長蔡精強說，台中市肉品市場以肉品供應、都市發展、交通便利性等因素綜合考量評估，進行整體發展規劃，目前已進行到最後的評估階段，預計6月底前對外公布。

經發局強調，「有條件」解封台中酒店與舞廳等營業場所，申請復業之業者需備妥防疫切結書、復業申請書及公安認證等三類文件，自5月25日起向經發局提出申請，文件齊備符合規定者，最快可自6月1日起復業。

都發局表示，依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》規定，視聽歌唱、觀光(視聽)理髮(理容)場所、按摩場所、三溫暖場所、舞廳、舞場、酒家、酒店等類似場所，應完成公共安全檢查簽證。消防局表示，業者應提出消防安全檢查合格證明等文件。

市府表示，舞廳、酒店、酒吧及有提供陪侍服務的特定行業復業後，市府經發局、衛生局、都發局、消防局、警察局等相關局處所組成之聯合稽查小組，將全面抽查公共安全及防疫措施執行情形。若查獲業者違反規定，則廢止復業許可，業者須於一個月後始得再行申請復業。

(中時 )