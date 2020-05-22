隨著北漂、南漂的年輕選民，其政治傾向開始趨向綠營，長年反對「不在籍投票」，質疑此舉是政治算計的民進黨，今由民進黨蘇系立委張宏陸提出《公職人員選罷法》修正草案，明訂民眾可在投票日前4個月，申請在「非戶籍地」的投開票所投票，這是民進黨方面首次對「不在籍投票」做出正面的支持。

目前該修正草案，已在今日於立法院院會完成一讀程序，確定送交內政委員會展開實質審查。在法案付委後，張宏陸下午表示，接下來他也會提出《總統副總統選舉罷免法》修正草案，同樣把「不在籍投票」也納入總統選舉。

值得注意的是，從修法草案文字來看，此次不在籍投票，並未將大陸及國外地區納入，而是僅限於在境內實施。

其實近10年內，國民黨曾2度推動不在籍投票的修法，結果都遭民進黨杯葛。其中1次是在馬政府時代的2010年，由當時的內政部長江宜樺號召推動，但遭民進黨立委批評為「一黨之私」，絕對無法接受。當時也是立委的陳其邁也說，拚經濟比拚選舉重要，不在籍投票是在拚選舉。

接著到了2015年，民進黨主張修憲下修公民投票年齡至18歲，時任國民黨主席的朱立倫就順勢重提不在籍投票，但仍遭民進黨反對，當時也是由陳其邁出面反對，強調此舉牽涉投票秘密及公平性。

但如今，隨著北漂、南漂族對綠營的支持度逐步攀升，開放不在籍投票開始有利於民進黨的選情，因此，蘇系立委張宏陸就拋出《公職人員選罷法》修正草案，針對第17條有關選舉人應於戶籍地投票所投票的部分，新增「選舉人於投票日前四個月，得申請在非戶籍地之各選舉區投票所投票，不受本條第一項於戶籍地投票所投票之限制。」

張宏陸指出，全台有約467萬人的戶籍地與居住地不同，每逢選舉，就有超過2成的返鄉人口，不僅因舟車勞頓增加社會成本，也降低民眾投票意願。為保障選舉人權益，主張選罷法應納入「不在籍投票制度」。

但張宏陸強調，投票是公民最根本的政治權利，但我國目前仍僅限於戶籍地投票所投票，導致投票率一直無法提升，為提升公民政治參與，實行境內不在籍投票是勢在必行。

(中時 )