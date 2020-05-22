108學年度第2學期，部分境外生因為新冠肺炎防疫無法入境，大專校院向民間承租的學生宿舍因此收不到租金；另有學校為因應疫情，提供校內不動產出租或委外廠商減租優惠。上述費用都由學校支應。教育部22日宣布大專校院的第二波紓困措施，預計再投入約2億元經費協助學校。

教育部表示，本次補助對象以教育部立案的公私立大專校院為主，補助經費包括：學校向民間承租學生宿舍的收支缺口補貼：教育部將補助學校向民間承租學生宿舍實際支出與實際收入的差額。

此外關於學校不動產出租或委外租金減租，學校每月減收租金20％以下者，教育部全額補助學校減租額度，最高補助6個月份；若學校每月減收租金超過20％者，教育部除就20％部分全額補助外，再就超出部分補助50％，總計最高補助6個月份。

教育部表示，已於22日發布「協助大專校院降低辦學衝擊補助計畫申請須知2.0」，各校即日起至6月8日止得依需求提出申請，經審查通過後予以補助，預計7月核定並撥款；未來相關學校紓困措施，教育部亦會視疫情發展而定。

(旺報 )