蔡英文總統就職演說對兩岸議題著墨不多，前國安會副祕書長楊永明指出，蔡總統不在布局法理台獨，而是對外「美國代理」，對內「行動台獨」，大嘆「兩岸關係回不去了」；任命顧立雄為國安會祕書長，重點不在於有無實質國安談判能力，而是用來監督兩岸經融投資、媒體，甚至網路等各層面。

針對蔡英文就職演說提及「和平、對等、民主、對話」8字箴言，楊永明以「了無新意、暗伏謀略、危機四起」12字回應，蔡英文不再提法理台獨，而是直接「行動台獨」。

楊永明從三面向指出，首先，行動台獨不再是宣布台灣共和國的政策宣示，或改國號、固有疆域的修憲，而是透過修憲委員會，強化政治體制的台灣化，主張投票年齡下修至18歲，以鞏固民進黨獲勝的基礎，持續掌握執政權。

其次，任命顧立雄為國安會祕書長人事案令人跌破眼鏡，重點不是有無能力和美國談印太戰略、軍售案，對日本談衝之島礁捕魚權，以及美中在南海的緊張情勢，而是借重其法律與金管會專長，扮演協調監督各部會，管制經融投資、媒體，甚至網路等各層面，尤其是跟兩岸有關的經貿投資。

第三，蔡英文就職演說只談到產業轉型、產業鏈回歸國內與新南向外，通篇迴避兩岸貿易，實際上，台灣近四成貿易輸出大陸與香港，9月馬上面臨ECFA終止，若早收清單539項被片面取消後，對中小企業將造成嚴重衝擊，在疫情波及下雪上加霜，蔡政府的政治及經貿路線過度靠向美國且去中國化。

(中時 )