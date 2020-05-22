中鋼一○九年五月二十二日召開第三季/七月內銷鋼品盤價會議，會中決議：

受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，全球終端消費與貿易投資皆受嚴重衝擊，各國防疫措施引發供應鏈危機及人流、物流受阻，下游客戶遭受擋單及延後出貨案例層出不窮，整體需求及接單動能不足，使各國經濟數據表現不佳，美中兩大經濟體第一季GDP成長率分別為-4.8%及-6.8%。然近期疫情趨緩，各大產業供應鏈陸續恢復，預期全球經濟將重拾成長動能，台灣第一季經濟成長率為1.54%，績效卓著。

在國際鋼鐵市場供需方面，為減緩疫情對市場的衝擊，今年全球各大鋼廠均致力於降載減產或關閉部分高爐，以求供需平衡及市場穩定。此外，大陸疫情受控後，近期產業迅速復工復產，鋼鐵需求顯現且社會庫存降低，主力鋼廠亦在六月開出漲盤;國際煤鐵價格穩中趨漲，在成本與營運壓力下，美國五月最新熱軋出廠價已較四月下旬回漲逾美金50元/噸;大陸上海熱軋流通行情上漲人民幣300元/噸以上;東南亞熱軋進口行情亦上揚美金15~30元/噸;預期越南河靜鋼廠7月交期將開出高盤，整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期。

今年上半年國內鋼鐵產業受疫情影響，終端需求降低，外銷訂單緊縮，市場呈現觀望氣氛，中鋼公司配合政府擴大內需政策，持續推出支持下游接單之多元配套及產業關懷方案，部分內需型產業如鋼構營造、綠能風電、軌道基建等營運優於預期；而五金加工、汽機車、手工具、扣件、家具製管等行業，上半年訂單雖有所下滑，然下半年將受惠歐美重啟經濟及轉單需求釋出，表現可望逐步回溫。

隨各大經濟體陸續解封，加速重啟振興經濟措施下，國內成長動能將可逐漸恢復。台灣企業營運環境穩定，加上政府推動之前瞻基礎建設、兆元投資及六大核心戰略產業等擘劃，民間及國際大廠將持續加碼投資台灣，對台灣鋼鐵產業亦是長期利多。

本公司盤價已自109年第二季起實施月盤/季盤分流制度，疫情期間在歷經前所未有之市場變化後，已印証月盤制度具有迅速因應市況並協助下游接單之優點，本公司預定在今年內將月盤制度由N+2盤更精進為N+1盤，以符客戶期待。

本次第三季/七月除針對第二季盤價改制檢討再優化外，並分別針對月/季定價模式依不同產品、不同產業結構、供需、行情變化作更細膩的差異化對應。七月盤價部分，因已逐月調整貼近行情，為呼應國際市況反轉以平高盤開出，平均調幅+1.87%；第三季季盤部分，則因季調整有時間落差，為反應疫情期間市況，故以平低盤為主軸，平均調幅-2.05%。兩者均搭配多元配套方案，持續協助客戶接單，以兼顧各方權益及落實風險分擔及利益共享原則。

(工商 )