中央流行疫情指揮中心22日宣布,與Google合作,運用Google Assistant服務,建置「防疫專家」中英文智慧聊天機器人,使國人及在台外國人均可運用多元管道,取得最新防疫訊息。

對於最新疫情,指揮中心表示,今日無新增病例,累計408人解除隔離,也是第40天國內沒有本土病例。

指揮中心發言人莊人祥表示,民眾如有新冠肺炎相關疑問,只要以支援Google Assistant 的手機或智慧音箱,說完「Ok Google」後,再說「我要跟防疫專家說話」或「I want to talk to Taiwan CDC」,便可與智慧聊天機器人互動,即時獲得防疫訊息。

指揮中心進一步說明,Google Assistant以問答形式,提供各種即時防疫資訊,例如:疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各國確診及死亡病例數據、旅遊疫情建議、疑似感染後的應當作為、社區防疫作為、居家隔離和居家檢疫說明及口罩購買措施等資訊。民眾只要持支援Google Assistant的Android或iOS 12以上設備,包括:智慧音箱、手機、平板電腦,均可使用此服務。有關詳細使用說明,請參閱新聞稿附件。

指揮中心指出,疾管署結合全球資訊網智慧客服、[email protected]疾管家、1922防疫達人 Messenger Chatbot及Google Assistant等多元聊天機器人服務,讓國人及在台外國人均可特過多元管道,隨時隨地、輕鬆取得武漢肺炎相關資訊。

指揮中心表示,國內目前共441例確診,分別為350例境外移入,55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡,408人解除隔離,其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出,全球累計5,126,141例確診,分布於187個國家/地區;病例數以美國1,600,769例、俄羅斯317,554例、巴西291,579例、英國250,908例及西班牙233,037例為多;病例中331,648例死亡,以美國95,873例、英國36,042例、義大利32,486例、法國28,215例及西班牙27,940例為多。

