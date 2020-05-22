多次流標桃園國際機場第三航廈土建工程重啟招標，桃機公司提出兼顧市場接受度與國門意象的整體優化方案，最主要的調整包括原先土建工程經費從396億元調增至445.3億元，也將總工期由原先52個月延長至60個月、分三階段完工，盼透過更優化的招標條件，吸引營造廠商投標，預計本月28日舉辦招標說明會。

桃機第三般廈主體工程在2018年二度流標、去年第三度流標，由於設計繁複、經費不足等問題，沒有廠商投標，今年總預算也提高了100多億元，達到950億元。

桃機公司表示，經過邀請外部專家學者召開多次會議檢討，在維持原國際競圖設計理念、降低施工困難度及維護風險原則下，提出整體優化方案，依工程內容合理考量市場行情，土建工程經費調高至445.3億元，預計8月截標，未來機電則視土建招標狀況再行招標。

這次招標也保留雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型，維持國際競圖設計理念，取消航廈屋頂817組天窗及模組化結構，減輕重量約11,000噸，以及部分樓板改採鋼承板方式施工，減少模板工需求等，並配合營運維持需求，分3階段完工，延長總工期為60個月，回應過去廠商對部分工項施工困難度及風險較高的相關顧慮。

桃機公司表示，為了務實衡量目前市場環境與機場施工特性，也修改聘僱外籍營造工作業規範，交通部協助桃機公司專案申請放寬聘僱外籍營造工人數核配比例限制，由40%調增至80%，將可引進約2,400人。

同時也規劃提供更便利機場西側A3、非屬管制範圍土地，供設置工寮及材料堆置場之用；為減輕廠商資金壓力，施工期間亦改為每半個月可估驗計價一次。

(工商 )