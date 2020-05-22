難道是炫富炫過頭，造成命都沒了？葡萄牙有一名饒舌歌手，經常在社群媒體上炫耀自己過著豪奢生活，像是秀別墅豪宅、灑鈔或是限量超跑，更誇張的是他還曾PO出手持槍械的照片，不過2個月前他卻被家人發現失蹤，直到警方這周在他豪宅50公里外的樹叢中發現屍體。

根據《太陽報》報導，這名叫做莫塔（David Mota）的饒舌歌手3月15日通報失蹤，當時粉絲都認為他可能被綁架，原因就是他經常在IG上炫富，穿金戴銀的模樣理所當然成為綁匪的目標。

葡萄牙警方經過2個多月的抽絲剝繭，本周在莫塔住家外50公里的樹叢中，發現他的屍體，警方發現，他屍體上有被綑綁和虐待的痕跡。根據莫塔的母親表示，當時莫塔在深夜接到一通電話，沒想到步出大門就被2名戴帽子的黑衣男帶走，他接著表示，兒子被綁架前，疑似是接獲一名遭綁架的女子向他求助的電話。

警方表示，綁匪可能因為莫塔炫富的行為，進而綁架，不過根據報導，知情的粉絲知道，莫塔本人根本不是所謂的億萬富翁，莫塔曾傳出與另一名嘻哈歌手合作創作歌曲，但因為款項問題出現糾紛，不過這名叫做Piruka的歌手也已出面否認犯案，當地警方目前朝綁架謀殺案進行偵辦，同時對莫塔的屍體進行解剖。

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(中時電子報)