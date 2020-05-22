兆豐銀中科分行遭持槍匪搶10餘萬 鎖定歹徒機車 15:202020/05/22 中時電子報 陳淑娥 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨衣槍匪持槍闖台中兆豐銀中科分行，劫20萬逃逸。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天台中下起豪大雨，台中市兆豐銀行中科分行中午12點多驚傳搶案，1名戴口罩歹徒持搶進入，並亮槍搶走10多萬元現金，由於銀行事後才報案，警方已正在積極調閱沿途監視器，目前已鎖定一輛可疑機車。 地處偏僻的台中大雅區中科園區中午發生銀行搶案。一名身穿雨衣的雨衣大盜，中午持槍闖入兆豐銀行中科分行，一進入銀行內就喝令保全及櫃檯人員通通不許動，接著侵入櫃台搶走現金10餘萬後逃逸。台中市警及保二總隊第三大隊第二中隊接獲通報後，立刻出動圍捕，但歹徒仍逃逸無蹤，目前正積極追緝中。 (中時電子報) #雨衣 #持槍 #20萬 #台中 #逃逸 也許您會感興趣 推薦閱讀 第2屆台中購物節 盧秀燕：拚經濟最佳紓困 衝25億以上營業額 10:382020/05/18 生活 第2屆台中購物節主視覺「打開禮物盒的驚喜」出線 12:452020/05/18 生活 近20萬人拿到錢 勞工紓困貸款名額剩四分之一 19:002020/05/18 財經 酒店、舞廳三都紛解禁 盧秀燕：台中是否調整本周宣布 12:352020/05/19 生活 撞死人棄車逃逸 盧男投案：太緊張才落荒而逃 18:482020/05/19 社會 遭圍捕持槍朝霹靂小組警員射擊 男子判14年 11:402020/05/20 社會 前台中縣議長林敏霖 接任國民黨台中市黨部主委 15:222020/05/21 政治 直擊》整排機車應聲倒 休旅車駕駛加速逃逸 21:502020/05/21 社會 中華夜市大火燒16戶 縱火嫌犯遭羈押 23:082020/05/21 社會 雨天「2件式雨衣」肚子照濕 內行曝關鍵穿法 23:392020/05/21 生活 社會熱門新聞 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 彰化縣警局人事調動 8名重要警職大風吹 - 社會 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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