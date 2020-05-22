今天台中下起豪大雨，台中市兆豐銀行中科分行中午12點多驚傳搶案，1名戴口罩歹徒持搶進入，並亮槍搶走10多萬元現金，由於銀行事後才報案，警方已正在積極調閱沿途監視器，目前已鎖定一輛可疑機車。

地處偏僻的台中大雅區中科園區中午發生銀行搶案。一名身穿雨衣的雨衣大盜，中午持槍闖入兆豐銀行中科分行，一進入銀行內就喝令保全及櫃檯人員通通不許動，接著侵入櫃台搶走現金10餘萬後逃逸。台中市警及保二總隊第三大隊第二中隊接獲通報後，立刻出動圍捕，但歹徒仍逃逸無蹤，目前正積極追緝中。

(中時電子報)