美國日前宣布售台18枚魚雷，難以想像的是，1970年代兩國仍有外交關係的時候，美國不僅不肯賣，我駐美海軍武官甚至為了取得魚雷而遭美國驅逐出境。武器銷售的本質就是政治，賣不賣是美國的國家利益，不是中華民國的國家利益。

我國海軍在1970年代取得兩艘美製傳統潛艦，雖然當時兩國仍有外交關係，但美國正跟對岸打得火熱，任何對台武器銷售都要考慮大陸的反應，魚雷具攻擊性因此未同步銷售，讓台灣的潛艦有如無牙老虎，中看不中用，海軍使盡全力想要取得魚雷，希望好不容易買到的潛艦能充分發揮戰力。

前情報局長汪希苓當時擔任國安局駐美特派員，他在回憶錄中寫道，1975年中華民國駐美國大使舘海軍武官邱華谷，試圖不經由美國官方機構採購供潛艦用的30枚魚雷，被聯邦調查局布線查獲後，被要求限期出境。

據汪希苓了解，此一未經管道的採購，至少當時的海軍總部是知情的，因為海軍總部曾因此派出一名魚雷專家赴美。至於蔣經國呢？汪希苓說，據他所知蔣經國先生並無涉入此事。

魚雷事件發生後，聯邦調查局明顯升高對台灣駐美人員的監控，甚至派員造訪已經退役並定居美國的前海軍官員，希望他能協助識別幾位慣用洋名的中國人，而這些人都是汪希苓住家電話線上的常客。

美國如今大張旗鼓宣布售台魚雷，充分證明武器銷售背後是政治，即使雙方有邦交，因為美國要發展跟大陸的關係，說不賣就不賣，甚至還派特務監聽跟蹤。現在為了要打擊大陸，美國以前不賣的如今統統都賣，不管如何物換星移，台灣都是陸美角力的棋子。美國要跟對岸好，就修理台灣給大陸看；美國跟大陸交惡，就不斷用台灣打擊圍堵大陸。問題是我們不知道大陸、美國什麼時候好、什麼時候不好，這或許是一枚魚雷勾起的台灣悲哀。

(中時電子報)