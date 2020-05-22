羅志祥懺情文已引來3千多次打賞。（圖／翻攝自羅志祥微博）

羅志祥（小豬）日前520發出7千字懺情文，首度公開他與周揚青相戀9年秘辛，卻引來正反兩極評論，有人甚至批評他是為了工作事業才發聲。港媒則報導，小豬這篇文章雖不見得達到洗白作用，但卻確實引來粉絲心疼「打賞」，目前已有3411次打賞，保守估計約有3.2萬元港幣（約12萬元台幣）進帳，算是額外收穫。

羅志祥上月到大陸錄影，沒想到在自主隔離14天期間周揚青跳出發文，除了證實兩人情變，又踢爆小豬男女關係混亂，跟旗下藝人、化妝師有染，甚至愛搞多人運動，讓小豬多年來形象全毀，最後預定的錄影行程取消，談好的工作代言也盡失，損失慘重。

而羅志祥先前兩度發文向周揚青道歉，20日又突襲發出懺情道歉文，一度害微博伺服器疑似當機，太多人湧入打不開，許多看過的網友還給他負評。而據《東網》報導，網友發現小豬的這篇文章有意想不到的收穫，網友翻找下方「打賞」紀錄時，發現有3千多次打賞，第一名網友打賞了999元人民幣（約4205元台幣），最後一名則賞了10元人民幣（約42元台幣），就算最後沒如願跟周揚青復合，推估小豬這篇文章至少為他帶進12萬台幣進帳。

(中時電子報)