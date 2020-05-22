美中緊張局勢再起，使投資人擔心貿協有變數，隔夜美股皆墨。觀察今日台股走勢，受到華為新禁令擴大、中美港政治關係緊繃等利空消息影響，權值股、華為概念股烏雲罩頂，拖累大盤。台股今日開跌30.76點，報10977.55點，盤中電子權值股壓抑、題材股各自表現，防疫及運動概念股逆勢走強，但仍止不住跌勢，台股重挫逾百點，最低下探至10804.56點，終場下挫197.16點或1.79%，收10811.15點，成交量放大至1771.83億元，走勢價量背離。今日外資(不含外資自營商)賣超290.8558億元，投信賣超3.2377億元，自營商賣超21.7596億元，三大法人賣超315.85億元。

今日集中市場面有菜色，電子權值股一片倒，其中，台積電(2330)收跌1.85%，收292元；股王大立光(3008)收跌2.29%，收3840元；鴻海(2317)收跌1.47%，收73.6元。惟生技醫療一枝獨秀，收漲0.44%，類股指數再攀新高，站穩所有短均，其中亞諾法(4133)、全宇生技-KY(4148)亮燈漲停，寶齡富錦(1760)也帶量上攻，一度衝上漲停價169元，終場收漲7.14%，成交量逾4.6萬張。雃博(4106)亦聯袂走高，收漲8.71%。防疫概念股人氣強強滾，康那香(9919)口罩訂單滿手，加上濕巾產品毛利率高助攻獲利，終場站上漲停價39.75元，成交量逾3.7萬張，其餘，毛寶(1732)、恆大(1325)表現也很亮眼，毛寶以漲停姿態謝幕，恆大亦有8%以上漲幅。

相較昨日的萬一行情，今日電子股遭嚇趴，使台股黯然收場，重挫197點。從技術面看，5日RSI為44.57，10日RSI為52.09；9日K值為49.24，9日D值為51.12；20日乖離率為0.07。觀察籌碼面，三大法人今日賣超315.85億元，其中，外資連3買止步，今轉向賣超290.86億元，本周合計賣超349.67億元，本月來賣超1433.51億元，今年來賣超突破6500億元。

分析師及法人認為，美國斬殺華為的後續效應仍待觀察，目前台股雖站回萬一，但年線壓力仍大，短線上不乏有拉回整理的可能性，投資人須謹慎看待。至於人氣不減的防疫概念股，短線漲幅已過大，獲利了結賣壓蠢蠢欲動，須提防一波漲多拉回。最後，日盛投顧則建議，短線台股選股方向，可多關注車用、內需、半導體、主機板、高殖利率及生技醫材等族群。

(時報資訊)