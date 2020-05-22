安平區安平路面因大雨出現塌陷凹洞，台南市水利局立刻圍起防護措施。（程炳璋攝）

安中路2段22日凌晨再度淹水。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

梅雨過境，台南市22日零時許開始狂降雨，安南區安中路2段凌晨1時許水深及膝，網友拍照上網發文，告知

「安中河」再現，安平區承天橋旁的安平路疑似因大雨將路基掏空，造成路面塌陷。

台南市22日從零時許開始，大雨連綿下不停，安南區安中路2段凌晨1時許開始淹水，一度水淹及膝，當地居民一夜難眠，趕緊裝上防水閘門，避免大水淹進屋內。

網友立刻拍照發文，並稱「好久不見的安中河」諷刺現狀，淹水持續1個多小時，約凌晨3時逐漸退去。

安平區承天橋邊的安平路，日前已有下水道汙水管工程在人行道上施工，22日11時許，工地旁的馬路一塊路面突然塌陷（約長3公尺，寬1公尺，深1.4公尺），研判是側溝破損造成，下午請工地廠商回填。

台南市災害應變中心表示，台南市22日淹水共12處，中午時皆已退去，安中路淹水原因為道路側溝排水不及，安平路塌陷為水溝壁破損，道路土壤順著雨水從破洞處流出所致。

台南市22日估計的24小時累積雨量最多發生在南化區，約232毫米，其次為龍崎區222毫米，介於豪雨至大豪雨的標準之間，降雨規模未達大豪雨標準，因此未宣布停班停課。最大時雨量為北門區、安南區，每小時降下62毫米。

(中時 )