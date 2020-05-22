屏基神經內科主任詹智鈞、同時兼任屏基工會理事長，多次爭取醫護權益，今年卻接獲不續聘消息。（林和生攝）

屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞、同時也是院內神經內科主任，上月突然接到院方不續聘消息，雙方合約將於今年6月30日終止，令他不解與錯愕，多次詢問不被續聘理由？院長余廣亮皆回應「沒有理由」，讓他質疑，或許是他多次替醫護爭取權益有關。

詹智鈞2013年到屏基服務至今，在院內累積不少長期病患，最遠來自獅子鄉，但他任職期間發現，院內缺人加上患者多，使得醫護工作壓力大，他曾2次提出辭呈，都被余廣亮慰留；留下來的日子，決定積極替院內員工爭取權益，並於2018年正式成立屏基工會，目前會員約有300人。

詹智鈞指出，因工會立場多次與院方衝突，包括爭取跟診人員更衣室拉門、住院醫師納入勞基法等，最近一次於去年評鑑結束，院方要求內科醫師必須支援加護病房值班，他認為根本增加醫師工作而拒絕，使得院長必須親自加入值班行列，「我認為這就是導火線」。

詹智鈞追問不續聘理由，但院方多次答覆「沒有理由」，讓他覺得根本是說不出口的理由。為此，屏基行政副院長許榮文回應，醫師管理權在院長，且院內醫師採一年一聘的定期契約，約滿便不再續聘，至於院長的想法必須了解後才能回覆，但截稿前並未回應。

詹智鈞強調，已聯合其他工會、會把抗爭升級，會積極爭取權益到底、不會放棄，他也希望屏基能停止打壓工會行為，否則恐會導致醫護、醫院及病人三輸局面。

(中時 )